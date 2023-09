Übernachten vor dem Amt? So schlimm ist die Lage in Ausländerbehörden

Seit Monaten campen Menschen vor der Ausländerbehörde in Stuttgart - und kriegen trotzdem oft keinen Termin.

Stuttgart ist dabei ein Extrem- aber kein Einzelfall. In ganz Deutschland sind Ausländerbehörden überlastet. Die Folge: Wer nicht rechtzeitig einen Termin bekommt, verliert vielleicht die Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland und so den Job.

Überlastete Ausländerbehörde in Stuttgart: Wie ist die Lage?

Menschen, die vor der Behörde übernachten und so ein "Notfallticket" bekommen, dürfen so lange in Deutschland bleiben, bis sie einen normalen Termin erhalten. Viele Termine ergeben sich trotzdem zu kurzfristig.

Was sind mögliche Lösungen, um die Wartezeit zu kürzen?