24-Jährige will 201(!) Stangen Kippen schmuggeln 🚬

Das sind umgerechnet 40.200 Zigaretten. Au├čerdem zog die Frau am Stuttgarter Flughafen noch Unschuldige mit rein.

Die 24-J├Ąhrige wollte mit ihrem Handgep├Ąck durch den "gr├╝nen Ausgang" gehen. Mitarbeiter vom Zoll nahmen sie aber mit zur Kontrolle. W├Ąhrenddessen stellte sich heraus: Die Frau hatte eine Familie gebeten, ihr weiteres Gep├Ąck vom Band mit nach drau├čen zu nehmen! Als dann klar war, welche Gep├Ąckst├╝cke von der Frau sind, fanden die Zollmitarbeiter insgesamt 201 Stangen Kippen aus der T├╝rkei.

Versuchter Kippen-Schmuggel: Jetzt ermittelt die Zollfahndung

Es entstand ein Steuerschaden von mehr als 7.500 Euro. Gegen die Frau wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Wie viele Zigaretten darf man aus dem Ausland mitbringen? Du bist 17 Jahre oder ├Ąlter? Dann darfst du innerhalb der EU bis zu 800 Zigaretten mit nach Deutschland nehmen, ohne sie anmelden zu m├╝ssen. Wenn du aus einem Nicht-EU-Land kommst, liegt die Grenze bei 200 St├╝ck. Liegst du dar├╝ber, musst du Zollgeb├╝hren bezahlen: Die liegen normalerweise bei 19 Cent pro Kippe. Im Einzelfall kann es aber auch mehr sein.

Das sind die Rekorde beim Zigaretten-Schmuggel

Der Rekordfund am Stuttgarter Flughafen liegt bei 250.000 Kippen, die vor f├╝nf Jahren in 13 Koffern verteilt waren. Das ist nichts im Vergleich zum deutschlandweiten Rekord: Im Jahr 2005 wurden am Hamburger Hafen ganze 19 Container entdeckt, in denen insgesamt 216 Millionen gef├Ąlschte Zigaretten aus China drin waren.

