Drama in Südkorea: Roboter zerquetscht Techniker

Der Industrie-Roboter hatte den Techniker anscheinend für eine Gemüsekiste gehalten.

Wie mehrere Medien berichten, ist der Vorfall am Dienstagabend in Südkorea passiert: Der Mitarbeiter war demnach dabei, die Sensoren einer Maschine zu überprüfen. Dann schnappte der Roboter zu - er soll den Mann gegen ein Fließband gestoßen und ihn dabei an Brust und Gesicht schwer verletzt haben. Das Gerät ist eigentlich dafür da, Kisten mit Paprikaschoten zu greifen und auf Paletten zu legen. Der Roboter hat das Opfer wohl mit einer solchen Kiste verwechselt.

Polizei ermittelt gegen Sicherheitsbeauftragte

Der Techniker wurde ins Krankenhaus gebracht, starb dort aber an seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Es wurde unter anderem eine Untersuchung gegen die Sicherheitsbeauftragten eingeleitet - wegen möglicher Fahrlässigkeit.

Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen durch Roboter

Auch in Deutschland: Im Jahr 2015 wurde ein Arbeiter im VW-Werk in Baunatal zerquetscht. Der Mann wurde damals wiederbelebt, verstarb aber im Krankenhaus.

Noch mehr News: