Ist Cola Zero krebserregend? 😯

Die Weltgesundheitsorganisation WHO will angeblich den Süßstoff Aspartam als "wahrscheinlich krebserregend" einstufen.

Das soll Insidern zufolge im Juli von der Weltgesundheitsorganisation WHO verkündet werden. Die Info kommt von der Nachrichtenagentur Reuters. Was bei der Einschätzung der WHO nicht berücksichtigt wird: Wie viel Aspartam ohne Probleme eingenommen werden kann.

Aspartam ist in vielen Produkten enthalten

Aspartam ist ein Süßstoff, der wenige Kalorien hat. Er wird viel in Getränken, Desserts, Süßwaren und kalorienarmen Produkten verwendet. Unter anderem wird auch Cola Zero damit gesüßt.Der Süßstoff wird schon seit Jahrzehnten untersucht.

Ist Aspartam gefährlich? DAS sagen Behörden und Experten:

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA sagt, es sei sicher zum Verzehr.

Eine französische Studie aus dem letzten Jahr mit 100.000 Erwachsenen soll belegen, dass größere Mengen von künstlichen Süßstoffen wie Aspartam zu einem leicht erhöhten Krebsrisiko führen würden. Vorsicht: Die Studie konnte nicht nachweisen, dass Aspartam ein erhöhtes Krebsrisiko verursacht.

mit 100.000 Erwachsenen soll belegen, dass größere Mengen von künstlichen Süßstoffen wie Aspartam zu einem leicht erhöhten Krebsrisiko führen würden. In den 2000ern wurden Laborversuche an Mäusen und Ratten durchgeführt, die belegen sollen, dass Aspartam Gehirntumore verursachen könnte. Vorsicht: Die Methodik dieser Studie wird unter anderem von der EFSA infrage gestellt.

wurden Laborversuche an Mäusen und Ratten durchgeführt, die belegen sollen, dass Aspartam Gehirntumore verursachen könnte. Der JECFA (das ist der Ausschuss der WHO für Lebensmittelzusatzstoffe) meint seit 1981, dass Aspartam in bestimmten Mengen sicher sei. Ein Mensch, der 60 Kilo wiegt, müsse jeden Tag 12 bis 36 Dosen Diät-Limos trinken, um gefährdet zu sein. Bei der neuen Einschätzung ist unter anderem der JECFA mit involviert.

Die Kollegen vom SWR Marktcheck haben sich auch gefragt, wie gefährlich Süßstoffe wie Aspartam tatsächlich sein können. Ein Video dazu findest du hier ⬇️