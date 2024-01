Kansas City Chiefs im Super Bowl: Kann Taylor Swift dabei sein? 🏈

Die Footballer der Chiefs um Travis Kelce stehen erneut im Super Bowl. Für Taylor bedeutet das Termin-Struggle.

Denn der Super Bowl findet am 11. Februar in Las Vegas statt. 24 Stunden vorher hat Taylor noch ein Konzert - in Tokio. Aufgrund der Zeitverschiebung könnte die Sängerin aber pünktlich zum Spielbeginn in Las Vegas sein, um Travis zu supporten.

Super Bowl: Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers

Die Chiefs haben den Super Bowl am Sonntag durch einen 17:10-Sieg gegen die Baltimore Ravens erreicht. Taylor war natürlich vor Ort. Nach dem Spiel feierten Travis und sie zusammen auf dem Rasen:

Travis and Taylor ❤️ pic.twitter.com/9FlGKczWd4

Die Chiefs haben in Vegas die Chance, ihren NFL-Titel zu verteidigen. Der Gegner dort werden die San Francisco 49ers sein. Sie setzten sich am Sonntag gegen die Detroit Lions mit 34:31 durch. Wilde Aufholjagd: Die 49ers lagen zur Halbzeit mit 7:24 hinten und fingen dann an, das Match zu drehen.

THE 49ERS TIE IT UP. 📺: #DETvsSF on FOX📱: Stream on #NFLPlus pic.twitter.com/4d3C2XNeiY

ER wird der Halbzeit-Act in Vegas sein: