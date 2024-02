TV-Rekord! SO viele Menschen haben den Super Bowl geschaut 🏈

Das Mega-Event haben in den USA mehr als 120 Millionen Menschen vor dem TV verfolgt. "Taylor-Swift-Effekt"?! 🤔

Damit war das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers das meistgesehene TV-Event in den USA ever:

Laut US-Sender CBS haben den Super Bowl im Schnitt 123,4 Millionen Menschen geschaut.

geschaut. Das sind elf Millionen Menschen mehr als beim bisherigen TV-Rekord - dem Super Bowl 2016.

In Deutschland haben bei RTL im Schnitt 2,12 Millionen Menschen eingeschaltet. Im Jahr davor schauten bei ProSieben im Schnitt 1,77 Millionen Zuschauer zu.

TV-Rekord für Super Bowl: Liegt es an Taylor Swift?

Gut möglich. Seit Wochen gibt es um ihre Beziehung zu Chiefs-Star Travis Kelce einen krassen Hype. NFL-Boss Roger Goodell hat sogar schon von einem "Taylor-Swift-Effekt" gesprochen. Durch die 34-Jährige seien die NFL-Einschaltquoten gestiegen.

