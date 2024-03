Fortsetzung von "Super Mario Bros." kommt 🎬

Passend zum Mario Day hat Nintendo den zweiten Teil von "Super Mario Bros." angekündigt - inklusive Release-Date.

Am 3. April 2026 soll der neue Super-Mario-Film in die Kinos kommen, wie Nintendo schreibt. Demnach arbeiten die Produktionsfirma Illumination und der Entwickler Shigeru Miyamoto an einem weiteren Teil. Der erste Film war schon mega erfolgreich. Um was es im zweiten Teil genau gehen wird, wurde aber nicht gesagt. Die Post-Credit-Scene vom ersten Film teaserte bereits, dass es weitergehen könnte - und das wahrscheinlich mit Yoshi.

Gewusst? Am 10. März ist "MAR10 Day". Ein inoffizieller Feiertag für das Mario-Franchise.

Mehr Film-News: