Immer mehr Menschen heben Geld beim Supermarkt um die Ecke ab. Irgendwann könnte das nicht mehr so easy gehen.

Das Problem ist nämlich:

Laut dem Handelsforschungsinstitut EHI zahlten Supermärkte, Drogerien, Baumärkte und Co. im Jahr 2023 mehr als fünfmal so viel Bargeld an ihre Kunden aus als noch 2019 .

. Gleichzeitig bezahlen immer mehr Menschen mit Karte.

Die Folge: Die Märkte haben weniger Cash in ihren Kassen.

Horst Rüter vom EHI-Institut sagt: Wenn die "Bargeldquote weiter rückläufig" bleibt, könnte das dazu führen, dass Bargeld auszahlen "in einigen Fällen schwierig" wird. Die Märkte müssten dann mehr Bargeld beschaffen, was problematisch sein kann.

Auch müssen Märkte Gebühren an die Banken bezahlen, wenn Kunden Geld abheben. Allerdings nur einen sehr kleinen Anteil. dm sagt, dass man das Ganze beobachte.

No worries: Erstmal wird sich nichts ändern

Sich Geld auszahlen lassen könnte zwar in Zukunft zum Problem werden. Ganz so dramatisch ist die Situation an den Supermarktkassen im Moment aber nicht.

Oder NOCH nicht? Let's see... 🤷