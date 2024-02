Abdul nicht zu Levante: Was geht bei Arsenal und "Mr. Joe"? 😀

Abdul aka "SV Levanti" durfte beim spanischen Club UD Levante reinschnuppern. Einen Vertrag gab es aber nicht.

Der legendäre Kandidat hat in der 18. "Find the Pro"-Folge behauptet, dass er beim "SV Levanti" spielen würde. Den Verein gibt es gar nicht. Abdul meinte den spanischen Zweitligisten UD Levante. Seine schlechte Flunkerei wurde zum Meme.

"SV Levanti"-Meme kommt bei UD Levante an

Die Story kam durch die "Find the Pro"-Community sogar in Spanien an, woraufhin UD Levante Abdul nach Spanien eingeladen hat. Dort durfte er mit den Profis quatschen und kicken. Am Ende des neuen Videos von "Find the Pro"-Moderator Diyar Acar sieht es sogar so aus, als dürfte Abdul einen Vertrag unterschreiben.

Doch das ist (natürlich) nur ein Joke. Kurz vorher wird Abdul der Vertrag in der offenbar gespielten Szene noch weggenommen. Dieser entscheidende Teil fehlt in einigen Video-Edits auf TikTok. Trotzdem: Die zwei Tage in Spanien waren für Abdul eine tolle Zeit, wie er mehrfach betont.

Deutsche Fans fluten Arsenal mit "Mr. Joe"-Kommentaren

In Folge 16 gab es den Kandidaten Mortada. Seine Behauptung war, beim FC Arsenal London zu spielen. Er flog auf, weil er meinte, dass sein Trainer in Arsenals U19 einfach nur "Mr. Joe" genannt werden würde.

Nachdem es Abdul nun durch die heftige Aufmerksamkeit zumindest für einen kurzen Trip nach Levante geschafft hat, versucht die "Find the Pro"-Community so etwas auch bei Arsenal für Mortada hinzubekommen.

Das Ergebnis: Auf TikTok und Insta hat die Community die Kommentarspalte des englischen Spitzenklubs komplett eingenommen. Dort stehen Sätze wie:



"Wir wollen Mr. Joe bei Arsenal sehen."

"Wo bleibt Mr. Joe?"

"Wir nennen ihn Mr.Joe."

Offenbar ist Arsenal aber noch nicht auf die vielen Kommentare eingegangen.

