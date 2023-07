Besoffen auf der Bühne: t-low Videos gehen viral

Von dem Rapper gabs zuletzt nur skandalöse News. Auf dem Love Music Festival in Magdeburg sorgte er wieder für Aufsehen.

Auf Social Media gehen Videos von t-lows Auftritt viral. Mit Cognac-Flasche in der Hand lallt und grölt er seine Songs. Während einer Ansage rülpst er ins Mikro. Während manche Fans es lustig finden, sind viele enttäuscht.

t-low: Kritik von Fans

Eine TikTok-Userin betitelt ihr Video von t-lows Auftritt in Magdeburg als "größten Reinfall", eine andere Userin schreibt "live total verkackt". Dabei kritisieren sie nicht nur seine Performance, sondern seinen Konsum und auch sein Management.

t-low vom Modular-Festival gekickt - beendet er jetzt seine Karriere?

Auf anderen Videos sieht man, wie einige Menschen aus dem Publikum die Show enttäuscht verlassen. Ein TikTok-Nutzer kommentiert auch, dass er und seine Freunde nach 15 Minuten gegangen sind. In einem Kommentar steht sogar, dass der Rapper seine Glasflasche während der Show ins Publikum geworfen hat.

Das sagt t-low zu seinem Auftritt in Magdeburg:

Am Mittwoch hat sich t-low auf Insta in seiner Story dazu geäußert und entschuldigt. Er sagt, dass er "viel zu besoffen on stage war", sodass er "zwischen den Songs nur noch gelallt" hat. Er erklärt auch, dass es vielleicht an "einer Suchtverlagerung" liegt. Bei den nächsten Shows möchte er es anders machen:

Ich verspreche euch hoch und heilig: Die nächsten Shows werdet ihr mich mit Wasser auf der Bühne sehen, mit keinem Alkohol und ich werde ne gute Show spielen.

Der Rapper hat auch sein Management und seine Freunde in der Story verteidigt.