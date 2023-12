Taiwan: Berliner Polizei rettet vermisste Deutsche aus dem Dschungel

Bevor ihr Akku den Geist aufgibt, verschickt sie noch schnell ihren Standort. Die Person weiß sofort, was zu tun ist.

Ihr Ex-Mann hat ohne lange zu zögern die Berliner Polizei alarmiert. Die wiederum haben das Bundeskriminalamt (BKA) kontaktiert, die diese Info an ihre Kollegen in Taiwan durchgegeben haben. In Taiwan wurde dann ein Suchtrupp zusammengestellt, der die Frau dank der Koordinaten gefunden hat.

Taiwan: Sie soll sich im Dschungel verlaufen haben

Die Deutsche hat am ersten Advent einen Touri-Trip in den Dschungel gemacht. Irgendwann soll sie in dem dichten Urwald die Orientierung verloren haben. Als wäre das nicht schlimm genug, hat sich auch noch ihr Akku langsam verabschiedet. Die 37-Jährige hat in der Not ihrem Ex-Mann schnell eine SMS mit ihren Koordinaten geschickt und die Lage erklärt. Smart!

