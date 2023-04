Auf TikTok brodelt die Gerüchteküche: Datet Fernando Alonso Taylor Swift? Der Formel-1-Fahrer hat sich dazu geäußert.

Die Antwort ist aber ernüchternd... Als er zu seinem Liebesleben und den aktuellen Spekulationen in einem Interview angesprochen wird, antwortete er: "Ich habe nichts zu sagen. Es ist hier in Baku schon kompliziert genug." Zum Hintergrund: Am Wochenende steht für den Formel-1-Fahrer der Große Preis von Aserbaidschan in Baku an. Aber woher kommen die Gerüchte überhaupt? Spanische Medien haben darüber berichtet. Demnach sollen sich die beiden seit ein paar Wochen treffen. In den Kommentaren unter dem Interview-Ausschnitt auf TikTok lassen die Leute noch nicht locker.

Also er hat nicht nein gesagt.

Hier kannst du dir seine Antwort anschauen:

Fernando Alonso heizt die Spekulationen an

Da sind sich viele sicher. Warum? Erst vor Kurzem hat Alonso ein TikTok gepostet mit Taylor Swifts Song "Karma" und der Caption: "Race week era" - eine Anspielung auf Taylors "The Eras Tour"? Am Ende vom Video zwinkert der Rennfahrer in die Kamera.

Fernando Alonso und Taylor Swift sollen gerade Single sein:

Break up! Taylor Swift und Joe Alwyn trennen sich