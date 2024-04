Taylor-Swift-Gottesdienste sind AUSGEBUCHT! 😱

Die evangelische Kirche in Heidelberg gibt Gottesdienste mit Songs von Taylor Swift. Hier gibt es die letzten Tickets!

Innerhalb von wenigen Stunden waren die rund 900 Tickets für die zwei Gottesdienste vergeben. Weil der Run auf das Event so groß war, hatte die Gemeinde extra einen zweiten Gottesdienst angesetzt - aber auch dafür waren die Tickets schnell weg.

Ganz Deutschland scheint im Swift-Fieber zu sein.

Bei uns gibt es die letzten Tickets!

Wenn du auch unbedingt Taylor-Swift-Songs in der Kirchen singen willst, dann hast du hier die letzte Chance: DASDING verlost am Freitagmorgen noch vier Tickets. Also, einschalten und gewinnen! 📻

Hype um Taylor Swift-Gottesdienste in Heidelberg Dauer 0:26 min Hype um Taylor Swift-Gottesdienste in Heidelberg

Die Veranstaltungen sollen am 12 Mai stattfinden. Es geht um das Thema "Anti Hero" und natürlich um noch viel mehr Songs des US-Superstars.

