Geplanter Anschlag auf Kölner Dom: kein Sprengstoff gefunden

Eine islamistische Gruppe könnte einen Anschlag auf den Dom geplant haben. Spürhunde suchten die Kathedrale ab.

Ergebnis: kein Sprengstoff - die Hunde haben nicht angeschlagen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Sonntagvormittag berichtete. Am Vortag war bekannt geworden, dass es Hinweise auf einen Anschlag einer islamistischen Gruppe auf den Kölner Dom gibt. Ein ausländischer Geheimdienst soll Deutschland davor gewarnt haben. Daraufhin wurde der Dom am Samstag geschlossen und durchsucht. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Hinweise des ausländischen Nachrichtendienstes sollen laut dpa auch Namen von möglicherweise beteiligten Personen aus Österreich, Spanien und Deutschland beinhalten. In Deutschland geht es wohl nach ARD- und SWR-Infos um einen Mann aus dem Saarland. Er wurde am Samstag festgenommen.

Anschlag auf Kölner Dom geplant: Ermittlungen laufen

Ab sofort gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen: Einfach so darf man nicht mehr in den Dom. Nur Besucher für den Gottesdienst werden reingelassen - und vorher kontrolliert. Bis zum Jahreswechsel soll es Kontrollen geben. Laut der Kölner Kriminalpolizei sollen die Hinweise auf einen geplanten Anschlag an Silvester hindeuten. Auch eine Kirche in Wien könnte Ziel für einen Anschlag sein. Nach Informationen der dpa könnte die Gruppe einen Bezug zur Terrorgruppe Islamischer Staat Provinz Khorasa (ISKP) haben.