DESWEGEN soll The 1975 eine Millionenstrafe zahlen

Matty Healy hat bei einem Auftritt von The 1975 in Malaysia die queerfeindlichen Gesetze des Landes kritisiert.

Deswegen soll The 1975 eine Strafe von umgerechnet rund 2,4 Millionen Euro an den Veranstalter des Festivals zahlen. Darum geht's konkret: Matty Healy habe gegen Absprachen verstoßen, als er Mitte Juli beim Good Vibes Festival in Kuala Lumpur über die Gesetze geschimpft und dann seinen Bandkollegen geküsst habe. Die Regierung hat das Festival deswegen abgebrochen, was Folgen für andere Künstler gehabt habe.

Homosexualität ist in Malaysia verboten ...

... und wird dort mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft. Laut dem Anwalt des Veranstalters hätte The 1975 schriftlich zugesagt, sich an alle örtlichen Vorschriften und Gesetze zu halten. Wenn die Band nicht in wenigen Tagen reagiere, werde der Veranstalter vor Gericht gehen. Malaysia hat The 1975 Auftrittsverbot erteilt. Die Band hatte nach dem Festival in Kuala Lumpur Auftritte in Taiwan und Jakarta abgesagt. Denn dort ist Homosexualität zwar nicht strafbar, aber ein Tabu-Thema.