Booktok: Das sind die Gewinner der TikTok Book Awards

Die ersten deutschen TikTok Book Awards wurden auf der Frankfurter Buchmesse in fünf Kategorien verliehen.

In der App konnte man vom 2. bis 15. Oktober abstimmen. Laut TikTok war es das krasseste Voting ever - noch nie gab's so viele Leute, die bei einer Abstimmung auf der Plattform in Deutschland mitgemacht haben. Das ist das finale Ergebnis und somit die Gewinner der TikTok Book Awards:

Autor*in des Jahres: Jana Crämer

Community Buch des Jahres: Das Kind in dir muss Heimat finden - Stefanie Stahl

Creator*in des Jahres: Tabea Grunert (@tabeajoanna)

Verlag des Jahres: dtv Verlag

Bestseller des Jahres: Das Kind in dir muss Heimat finden - Stefanie Stahl

Jana Crämer und Tabea Grunert haben neben der Auszeichnung ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro sowie einen Gutschein eines Buchhändlers im Wert von 500 Euro bekommen. Der dtv Verlag hat TikTok Ad Credits im Wert von 10.000 US-Dollar erhalten. Stephanie Stahl und der Kailash Verlag, in dem ihr Buch erschien, gewannen laut TikTok dieselben Pakete in doppelter Ausführung.

