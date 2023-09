TikTok: "Tube Girl" ist die neue Confidence-Queen 👑

mit Whatsapp teilen

So wirst du zum Main Character des Alltags - "Tube Girl" danced in der U-Bahn und zeigt, wie du zero fucks gibst.

"Schauen dich Leute an?", "Ist dir das nicht peinlich?" - Sabrina Bahsoon aka "Tube Girl" ist egal was andere von ihr denken und macht ihr Ding. In der U-Bahn vor einem offenem Fenster tanzen: Es geht um Selbstbewusstsein Sabrina hat die Idee bekommen, als sie nachts nach einer Party die U-Bahn nahm. Sie meinte, wenn sie Musik h├Ârt und sich mehr bewegt, wird sie weniger angesprochen und f├╝hlt sich so sicherer. Aber das ist nicht der einzige Grund: Es macht ihr auch einfach Spa├č zu tanzen und sich zu f├╝hlen. Einfach mal machen und zu sich stehen! "Tube Girl" sagt, dass die Gesellschaft mit selbstbewussten Frauen* nicht klarkommt. Deshalb stehen nicht viele zu sich und f├╝hlen sich unwohl. Sie hofft, dass sie mit dem Trend andere inspirieren kann, das zu ├Ąndern und die Fahrt etwas spa├čiger zu machen.