Auf TikTok gibts jetzt Konzerttickets 🎫

Bisher konnte man nur in den USA Tickets via TikTok kaufen. Ab sofort geht das unter anderem auch in Deutschland.

Der Grund ist eine Kooperation zwischen TikTok und dem Ticketing-Anbieter Ticketmaster. Bisher wurde das Feature in den USA getestet - nun sind auch weitere Länder mit dabei. Das gab TikTok in einer Pressemitteilung bekannt. Tickets über TikTok kaufen? So gehts: Das Ganze funktioniert über einen Link, der in Videos eingebettet wird. Von dort aus kann man dann direkt innerhalb der TikTok-App Tickets kaufen. Laut TikTok ist die Ticketing-Funktion bei über 75.000 verifizierten Künstlern freigeschaltet. Bereits ausprobiert haben das demnach zum Beispiel DJ Snake, Demi Lovato oder Niall Horan.