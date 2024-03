SO sieht Timothée Chalamet als Bob Dylan aus

Timothée spielt den Musiker in einem neuen Biopic. Jetzt sind Bilder aufgetaucht, die ihn im Dylan-Look in Manhattan zeigen.

Neben seinen Erfolgen in der Musikwelt, war Bob Dylan in den 60s und 70s bekannt für seinen entspannten Style - bei dem alles ein bisschen nach gethrifted aussah. TMZ schreibt, dass Timothée mit seinem Outfit für das neue Biopic "The Complete Unknown" den Look von Musikikone Bob Dylan krass gut getroffen hat. Aber checks selbst aus:

So sah Bob Dylan damals übrigens wirklich aus:

Was wir bisher über "The Complete Unknown" wissen:

Timothée singt wieder für die Rolle - diesmal aber keine Musical-Songs wie in "Wonka". Bob Dylan hatte mit seinem Folk-/Rock-Mix sogar zehn Grammys gewonnen.

Der Regisseur ist James Mangold. Der war unter anderem für den letzten "Indiana Jones"-Film und "X-Men" aus dem Jahr 2000 verantwortlich.

Es geht um Bob Dylans Weg zum Fame in New York in den 60s.

Mit dabei sind Edward Norton, Nick Offerman, Elle Fanning, Boyd Holbrook und Monica Barbaro.

