Mehr Geld für die Familie von Rouven Laur

Angehörige von Polizisten, die in Baden-Württemberg im Dienst getötet werden, sollen bald mehr Geld bekommen.

In Zukunft sollen sie 100.000 Euro statt bisher 60.000 bekommen. Ein entsprechender Beschluss vom Landtag in BW wird demnächst besprochen. Die Änderungen würden nicht nur für künftige Fälle gelten, sondern auch für die Familie des in Mannheim getöteten Polizisten Rouven Laur. Das sagt Innenminister Thomas Strobl.

Entschädigungen für Hinterbliebene von Polizisten Dauer 0:50 min Wenn Polizisten im Dienst sterben, gibt es Geld vom Land für ihre Familien. Das gilt jetzt wohl auch rückwirkend für die Familie des getöteten Mannheimer Polizisten Rouven Laur.

Baden-Württemberg passt seine Entschädigung an

Wenn Polizisten durch einen Unfall im Dienst schwer verletzt werden, sollen sie 150.000 Euro vom Land bekommen. Früher waren es nur 80.000 Euro. Baden-Württemberg würde dann genauso viel wie der Bund und andere Bundesländer zahlen. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind mehr als 80 Polizisten in Baden-Württemberg im Einsatz gestorben.

Rouven Laur soll einen Gedenkort bekommen: