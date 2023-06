Darum braucht Tom Holland eine Pause

Gerade erst hat der Schauspieler die Serie "The Crowded Room" abgedreht. Jetzt will er sich eine Auszeit nehmen.

Der Grund? Die Serie habe ihn "kaputtgemacht". Er musste sich sogar zwischendurch eine Woche Urlaub nehmen und habe den in Mexiko am Strand verbracht. Über die Zeit am Set sagt er:

Ich habe es wirklich genossen, aber andererseits hat mich die Serie auch kaputtgemacht.

Jetzt nimmt sich der 27-Jährige ein Jahr frei und will in dieser Zeit keine neuen Projekte anfangen.

Warum ausgerechnet nach diesem Dreh?

Tom Holland spielt in "The Crowded Room" nicht nur die Hauptrolle, sondern arbeitet auch als Produzent mit. Das hat den Dreh besonders anstrengend gemacht:

Wir haben bestimmte Emotionen erforscht, die ich definitiv noch nie zuvor erlebt habe, und als Produzent, der sich mit den alltäglichen Problemen eines Filmsets auseinandersetzen muss, kam noch eine zusätzliche Ebene des Drucks hinzu.

Die Mini-Serie nach einer wahren Begebenheit aus den 70er-Jahren gibt's ab Juni bei Apple TV+.

