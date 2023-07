Travis Scott performt HIER sein neues Album Utopia!

mit Whatsapp teilen

Das Album will er an einer der berühmtesten Locations der Welt vorstellen: den Pyramiden von Gizeh in Ägypten.

Travis feiert seine Album-Release-Party mitten in der Wüste! Das kündigte er auf seinem Insta-Channel an. Pyramiden von Gizeh! Du kannst entweder live dabei sein, oder dir die Show online am 28. Juli anschauen. Über welche Plattform und zu welcher Uhrzeit, steht noch nicht fest. Travis' Album Utopia kommt vier Jahre nach JACKBOYS. Die Pyramiden sind Teil der Sieben Weltwunder und Unecso-Weltkulturerbe. Travis ist aber nicht der erste Rapper dort. Russ hat im letzten Jahr schon dort auf einer Bühne gestanden.