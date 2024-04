Seilbahn-Unfall am Zuckerfest: Menschen verbringen Nacht in Gondel

Bei Antalya ist eine Seilbahn-Gondel abgestürzt. Ein Mensch starb, mehrere wurden verletzt, 180 sitzen stundenlang fest.

Wegen des Zuckerfests war an der Seilbahn am Freitag ziemlich viel los. Viele Menschen wollten in der Nähe von Antalya einen Ausflug auf den Gipfel des Tünektepe machen. Von dort hat man eine sehr gute Aussicht über die Stadt und das Meer.

Laut Nachrichtenagentur Anadolu ist gegen 18 Uhr einer der Masten umgestürzt. Der Mast traf mit einer Gondel zusammen. Laut "Bild"-Zeitung bracht der Boden aus der Gondel und die Menschen stürzten herunter. Was genau passiert ist und wie es zu dem Unfall kam, ist allerdings noch unklar.

Menschen werden mit Hubschrauber gerettet

Ein 54-jähriger Mann soll dabei gestorben sein. Mehrere Menschen sind leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Rettungseinsatz läuft noch: Am Samstagmorgen saßen immer noch 43 Menschen in den Gondeln fest. Sie werden nach und nach mit Hubschraubern gerettet. Sieben Hubschrauber und mehr als 500 Rettungskräfte sind im Einsatz.

Bei einem Feuer in Istanbul waren mehrere Menschen gestorben: