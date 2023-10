17-Jähriger vermisst: Hast du Azat gesehen?

Azat aus Tuttlingen wird seit Sonntag vermisst. Er könnte Hilfe brauchen, deshalb hofft die Polizei auf deinen Hinweis.

Der 17-Jährige hat am Sonntagmorgen die Wohnung seiner Eltern verlassen und ist in die Innenstadt von Tuttlingen gegangen. Dort hat ihn laut Polizei zuletzt ein Bekannter im Bereich des Stadtgartens gesehen. Azat war zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Es kann sein, dass der 17-Jährige Hilfe braucht. Laut Polizei spricht er kein Deutsch und hat keine Ausweispapiere oder Gepäckstücke bei sich.

17-Jähriger aus Tuttlingen vermisst - so sieht Azat aus:

Er ist 1,60 Meter groß.

Seine Statur ist schlank.

Er hat kurze und schwarze Haare.

Seine Kleidung: Er trägt ein schwarzes T-Shirt. Mehr ist nicht bekannt.

Ein Bild des Vermissten kannst du hier checken.

Hast du Azat gesehen?

Weißt du, wo Azat steckt oder kannst andere Hinweise geben? Dann melde dich unter der 07461/941-0 bei der Polizei.

