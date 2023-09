In Ulm hat "Roberta" eröffnet. Das Besondere an dem Supermarkt: Alles funktioniert vollautomatisch - also ohne Personal.

Am Montag wurde "Roberta" im Industriegebiet Donautal eröffnet. 24 Stunden an 7 Tagen die Woche kann man dort einkaufen gehen. In einem Kasten, der so groß ist wie eine Garage, befinden sich 500 Produkte, die man über einen Bildschirm shoppen kann.

"Roberta" in Ulm: So funktioniert der vollautomatische Supermarkt

An einem Display kann der Einkauf gestartet werden - dort werden Produkte gewählt und der Warenkorb gefüllt. So wie beim Online-Shopping. Am Ende kann mit Karte bezahlt werden. Alles ist drin: Von Wurst über Smoothies bis hin zur Zahnbürste. Eine Liveübertragung von drinnen zeigt, wie der Roboter innen arbeitet.

Gibt es "Roberta" bald in kleineren Orten?

Gebaut wurde "Roberta" von einem Maschinenbauer. Der Firmengründer dahinter könnte sich vorstellen, dass "Roberta" in kleineren Gemeinden eröffnet, in denen es ganz oft keine Supermärkte mehr gibt. Auch der Personalmangel ist damit kein Problem mehr.

