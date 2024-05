UN stärkt Rechte der Palästinenser - Deutschland enthält sich

Die UN-Vollversammlung hat sich in einer symbolischen Abstimmung für eine Aufnahme der Palästinenser ausgesprochen.

Bei der Abstimmung in News York waren 143 Staaten dafür, dass die Palästinenser in die UN aufgenommen werden sollen und ihnen zusätzliche Rechte gewährt werden. Neun Länder waren dagegen, 25 enthielten sich - so auch Deutschland.

Wichtig: Das Ergebnis hat keine direkten Auswirkungen auf den Mitgliedsstatus der Palästinenser, weil die USA die Aufnahme mit ihrem Veto-Recht blockieren.

Was bringt das für die Palästinenser?

Sie dürfen schon jetzt an deutlich mehr Sitzungen der Vollversammlung teilnehmen - aber ohne Stimmrecht.

Vertreter Palästinas dürfen auch zu Themen sprechen, die nicht mit dem Nahostkonflikt zu tun haben.

