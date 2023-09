Unfall in Ettlingen: 13-Jähriger stirbt durch Stromschlag

Der Junge ist mit einem Freund zusammen auf einen Zugwaggon gestiegen. Dort kam es zu einem tragischen Unfall.

Der 13-Jährige war am Freitagabend mit einem Freund unterwegs. Am Bahnhof in Ettlingen stiegen die beiden gemeinsam auf einen abgestellten Waggon, so die Polizei. Als der 13-Jährige versuchte, auf einen anderen Waggon zu springen, erlitt er einen Stromschlag durch die Oberleitung.

Das passierte durch einen sogenannten Lichtbogen: So nennt man das, wenn der Strom aus den Leitungen kurz auf die Luft in der direkten Umgebung überspringt. Davon wurde der 13-Jährige erwischt.

13-Jähriger stirbt nach Stromschlag

Der Junge starb noch an der Unfallstelle. Seinem 14-jährigen Freund ist nichts passiert. Die Polizei warnt immer wieder vor Stromleitungen.

Auch im Zug besteht die Gefahr eines Stromschlags: