Am Sonntag hat es viele Gewitter gegeben. Durch den starken Regen kam es zu Überflutungen und Unfällen.

In Balingen in Baden-Württemberg wurden viele Straßen überflutet. Weil der Fluss Eyach durch den heftigen Regen zu viel Wasser hatte, stand das Wasser teilweise 50 Zentimeter hoch auf der Straße. Im Balinger Stadtteil Frommern wurden 16 Menschen aus Sicherheitsgründen aus ihren Wohnungen geholt. Die Feuerwehr musste außerdem viele überflutete Keller und Tiefgaragen auspumpen. Wegen des Unwetters konnten auch keine Züge mehr fahren. Die Strecke zwischen Balingen und Albstadt-Laufen wurde gesperrt. Mittlerweile fahren die Züge aber wieder.

Hier kannst du dir anschauen, wie es in Balingen am Sonntag aussah:

Erdrutsch und Überflutungen in Rheinland-Pfalz

In Nentershausen im Westerwald in Rheinland-Pfalz wurden durch den vielen Regen Schlamm und Geröll auf die Straße gespült. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei versuchten die Wassermassen mit Sandsäcken umzuleiten. Die L 318 war teilweise nicht mehr befahrbar und musste mehrfach gesperrt werden.

Auch in Daaden-Herdorf wurden am Sonntag viele Straßen überflutet. Es gab außerdem einen Hangrutsch. 30 Menschen mussten aus ihren Häusern evakuiert werden. Teilweise war auch die Bahnstrecke zwischen Daaden und Betzdorf gesperrt.

A3: Unfälle auf der Autobahn

Wegen der Unwetter kam es zu mehreren Unfällen auf der A3 bei Krunkel in der Nähe von Koblenz. Zwei Autos fuhren auf vor ihnen fahrende Autos auf. Mehrere Menschen wurden verletzt - sie kamen ins Krankenhaus. Die Autobahn musste mehr als eine Stunde lang gesperrt werden.

Gewitter: Blitz schlägt in Häusern ein

In Esslingen in Baden-Württemberg ist ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. Dadurch kam es zu einem Feuer. Laut Polizei hat der Dachstuhl gebrannt. Verletzt wurde aber niemand. In Rheinland-Pfalz ist auch ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. In Großholbach im Westerwald wurde dadurch ein Wintergarten beschädigt.

Erst vor Kurzem gab es rund um Mainz heftige Unwetter. Fast alles, was nicht festverankert war, wurde weggeweht: