Heftige Schäden bei Unwetter in der Eifel - es war ein Tornado!

Bei einem Unwetter im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden unter anderem 15 Dächer abgedeckt - einige davon komplett.

Passiert ist das am Donnerstagabend in Nusbaum in der Nähe von Bitburg. Einige der Häuser sind jetzt einsturzgefährdet. Außerdem wurden wohl zwei Dachdecker leicht verletzt. Was ist passiert? Ursache war laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tornado. Der habe sich lokal über Nusbaum gebildet.

Auch im Doppler gut zu sehen, die kleinräumige Rotation etwas nördlich von Nusbaum im Eifelkreis Bitburg-Prüm. #Tornado #UnwetterScreenshot aus unserem https://t.co/F9g49UAKab Tool. https://t.co/iMBYMqf2C6 pic.twitter.com/7OoBEYEQcA

Der Schaden an den Häusern im Dorf dürfte in die Millionen gehen, sagt der Bürgermeister Moritz Petry. Jetzt stelle sich die Frage, ob die kaputten Gebäude überhaupt zu retten seien.

In der Region sind außerdem viele Bäume umgestürzt. Deshalb wurden einige Straßen gesperrt, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes am Donnerstagabend mit.

So sah es am Donnerstag nach dem Unwetter in Nusbaum aus:

Noch mehr Unwetterschäden in Rheinland-Pfalz

In Hüttingen soll es einen Erdrutsch gegeben haben. Und: In Teilen von Birkenfeld ist nach SWR-Informationen in Folge des Sturms der Strom ausgefallen.

