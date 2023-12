Beef um Weihnachtsgeschenke?! Teenager erschießt Schwester 😨

An Heiligabend ist ein Streit zwischen Geschwistern im US-Bundesstaat Florida eskaliert. Plötzlich schoss der 14-Jährige …

… und verletzte seine 23-jährige Schwester tödlich. Laut Polizei hielt sie während der Tat ihr elf Monate altes Baby im Arm. Das sei glücklicherweise unverletzt geblieben. Und dann? Eskalierte die Situation weiter:

Nach dem Schuss eröffnete der 15-jährige Bruder des Schützen das Feuer auf den 14-Jährigen und verletzte ihn schwer.

Die Polizei konnte die beiden Brüder schließlich festnehmen. Sie müssen sich wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten.

Teenager erschießt Schwester: Was war der Grund?

Die Brüder hatten sich laut Polizei vorab über ihre Weihnachtsgeschenke gestritten. Sie waren sich wohl nicht einig, wer welche Geschenke bekommen sollte. Nach einem längeren Streit schaltete sich laut Medienberichten die Schwester ein, die Situation eskalierte und es kam zu der Schießerei. Sheriff Bob Gualtieri hat gesagt, die beiden Brüder hätten routinemäßig Waffen getragen. Er kritisierte die US-Waffengesetze scharf und sagte, dass Kinder keine Waffen bei sich haben sollten.

Waffengesetze in den USA: Was ist das Problem?

In manchen Bundesstaaten ist es easy möglich, sich legal eine Waffe zu besorgen. Laut dem Forschungsprojekt "Small Arms Survey" sind in den USA mehr Waffen im Umlauf als in jedem anderen Land. Dort kommt es auch immer wieder zu Amokläufen mit Toten. Deshalb wird über die US-Waffengesetze heftig diskutiert.

Auch viele Jugendliche sind gegen Waffen:

