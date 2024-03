Extremer Schneesturm in den USA

In Teilen von Kalifornien und Nevada sorgt ein Schneesturm für Chaos.

In höheren Lagen im US-Bundesstaat Nevada erwarteten die Menschen mehr als drei Meter Schnee. Das sagte der Meteorologe William Churchill vom Nationalen Wetterdienst. An der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada besteht Lebensgefahr, so Churchill.

Schneesturm: So ist die Lage im Westen der USA

In Nordkalifornien soll die Interstate 80 - eine wichtige Autobahn - gesperrt worden sein,

40.000 Haushalte hätten keinen Storm,

in den Skigebieten ginge gar nichts mehr.

Die Lage scheint sehr extrem zu sein. Der Sturm könne zu einem der schwersten seit den 1970ern werden. Es wurden teils Windböen von bis zu 230 Kilometern pro Stunde gemessen, so Medienberichte. Meteorologe Churchill sagt:

Was die Schneemengen und die Winde angeht, ist das so ziemlich das Schlimmste, was es gibt.

