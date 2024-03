Tausende Busfahrer in RP streiken: Diese Städte sind betroffen

Warum streiken die Busfahrer?

Verdi will die Arbeitsbedingungen der Busfahrer verbessern und fordert unter anderem 500 Euro mehr Lohn. Außerdem will die Gewerkschaft eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000 Euro als Ausgleich für die Inflation. Arbeitgeberverbände haben kein Verständnis für den erneuten Streik und sagen, dass sie ein "marktgerechtes Angebot" gemacht hätten.