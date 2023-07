15-Jährige vermisst: Hast du Lara gesehen?

Seit Donnerstag wird Lara aus Frankenthal vermisst. Sie könnte nach Mannheim gefahren sein.

Die Polizei sagt, dass Lara zuletzt am Donnerstagmittag (13. Juli) am Hauptbahnhof in Frankenthal gesehen wurde. Dort soll sie zusammen mit einem Mann im Alter zwischen 40 und 45 Jahren in die S6 Richtung Mannheim eingestiegen sein. Seither fehlt von der 15-Jährigen jede Spur.

So sieht die 15-jährige Lara aus

Sie ist etwa 1,70 Meter groß.

Lara hat schwarze und lange Haare.

Das trägt sie wahrscheinlich: ärmelloses Kleid mit Leo-Muster, dunkle Sonnenbrille, weiße Socken, rote Badelatschen und einen Rucksack von Nike.

Wichtig: Die Polizei denkt, dass sie weiterhin mit dem älteren Mann unterwegs ist. Ein Foto der 15-Jährigen kannst du dir hier anschauen.

Hast du sie gesehen?

Wenn du Lara gesehen hast oder der Polizei andere wichtige Infos und Hinweise geben kannst, dann melde dich bei der Kripo Ludwigshafen. Das geht entweder unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Formular.