Versuchte Tötung mit Harpune - einer tot

Ein Mann hat gestern Nachmittag in Lirstal im Vulkaneifelkreis mit einer Druckluftharpune eine Frau schwer verletzt und offenbar anschließend auch sich selbst. Er ist in der Nacht an seinen Verletzungen gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen von einem versuchten Tötungsdelikt. Claudia Krell: