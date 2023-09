Ab Februar 2024: Deutschland testet die Vier-Tage-Woche

Über 50 Firmen können sich seit September auf das Pilotprojekt bewerben. Starten soll es dann im Februar 2024.

Dauern wird das Projekt sechs Monate. Während dieser Zeit wird die Arbeit von fünf auf vier Tage gekürzt - und das Gehalt bleibt gleich! Die Vier-Tage-Woche wurde bereits in den USA, in Australien, Island und in Großbritannien getestet.

Welche Unternehmen können sich für die Vier-Tage-Woche in Deutschland bewerben?

Über 50 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und in unterschiedlicher Größe können teilnehmen. Begleitet wird das Projekt übrigens auch:



Nach der sechsmonatigen Testphase wertet die Universität Münster das Projekt wissenschaftlich aus.

aus. Zusätzlich begleitet die Initiative "4 Day Week" den Test, wie schon in Großbritannien. Damals hatten sich die meisten Unternehmen entschieden, nur noch von Montag bis Donnerstag zu arbeiten.

Die Agentur "Intraprenör" unterstützt die teilnehmenden Unternehmen dabei, die passenden Arbeitszeitmodelle für ihre Vier-Tage-Woche zu finden. Mit "Intraprenör" hat auch das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gesprochen.

Pilotprojekt soll Vier-Tage-Woche in Deutschland weiterentwickeln

Die Vier-Tage-Woche ist in Deutschland schon länger ein Thema. Einige Unternehmen haben sie schon eingeführt, zum Beispiel in Mengen. Die Pilotstudie soll dazu beitragen, die Vier-Tage-Woche systematisch und wissenschaftlich weiterzuentwickeln.

Kommt die Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie?