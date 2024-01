Mit einem 0:3 in Darmstadt sind die "Schwarz-Gelben" an RB Leipzig herangerückt. Und: Leverkusen ist Herbstmeister.

Rückkehrer Jadon Sancho wurde in der 55. Minute für Jamie Bynoe-Gittens eingewechselt. In der 77. Minute konnte er direkt einen Assist beisteuern - zum zwischenzeitlichen 0:2 von Marco Reus. Am Ende gewann Borussia Dortmund mit 0:3 beim Tabellenletzten SV Darmstadt. Das Fazit von BVB-Trainer Edin Terzic nach dem Spiel ⬇️

BVB-Coach Edin Terzic: "Das war ein guter erster Schritt"

Nice to know 💡 Weil RB Leipzig 0:1 gegen Eintracht Frankfurt verloren hat, konnte der BVB im Duell um die Champions-League-Plätze drei Punkte gutmachen. Die Quali für die Champions League ist das selbst ernannte Saisonziel der Borussen.

Bundesliga: Bayer Leverkusen ist Herbstmeister 🍂⚽

Herbstmeister ist immer die Mannschaft, die zur Hälfte der Saison die Tabelle anführt.

Normalerweise ist das schon im Herbst der Fall - in dieser Saison fand der 17. Bundesliga-Spieltag aber erst im Januar statt.

Bayer Leverkusen gewann durch einen Last-Minute-Treffer durch Exequiel Palacios (94.) beim FC Augsburg.

Verfolger Bayern hat zwar noch ein Spiel vor sich - kann aber rein rechnerisch nicht mehr vorbeiziehen.

