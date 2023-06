Der Sommer in Baden-W├╝rttemberg geht gerade erst los und schon brennen die W├Ąlder und Wiesen. Wie geht es weiter?

Bisher waren die Feuer in BW noch eher klein, das k├Ânnte sich aber ├Ąndern. Der Landeswaldverband warnt, weil es lange nicht geregnet hat und in den n├Ąchsten Tagen auch nicht mit Regen zu rechnen ist. Es k├Ânnte wieder ein "trockenhei├čer Sommer" werden - und damit steige auch das Risiko f├╝r Waldbr├Ąnde.

Heftiger Waldbrand in RLP: Lage "unter Kontrolle"

Waldverband: Feuer werden sich durch Klimawandel vergr├Â├čern

Der Landeswaldverband erwartet, dass die Ausma├če der Feuer gr├Â├čer werden. Bisher hatte der S├╝dwesten Gl├╝ck und es gab keine gro├čfl├Ąchigen Waldbr├Ąnde. Verbandschef Dietmar Hellmann geht aber nicht davon aus, dass das so bleibt:

Mit dem Klimawandel steigt das Risiko f├╝r fl├Ąchenhafte Waldbr├Ąnde auch bei uns. Baden-W├╝rttemberg ist Waldbrand-Erwartungsland.

Waldbr├Ąnde in BW: Hier ist es gef├Ąhrlich

Besonders gef├Ąhrlich sei es vom Rhein bis zum Odenwald. Warum? Laut Waldverband sind die B├Âden da oft sandig und k├Ânnen nur wenig Wasser halten. Dadurch seien die W├Ąlder trockener. Die h├Âchste Waldbrandstufe gilt gerade in Mannheim und Rheinfelden - am Wochenende wahrscheinlich auch in Wagh├Ąusel. Weniger in Gefahr sei die Ostalb, das Allg├Ąu, Oberschwaben und die Region am Bodensee.

Hier checkst du, wie hoch die Waldbrandgefahr in den verschiedenen Regionen ist: