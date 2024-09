Das Volksfest in Stuttgart lĂ€uft. Dein Öffi-Ticket könnte am Montag besonders nĂŒtzlich sein.

Und zwar nicht nur fĂŒr die An- und Abreise. Am 30. September kriegst du mit einem gĂŒltigen Ticket vom Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) Rabatte bei einigen FahrgeschĂ€ften und Fressbuden. Nice to know: Auch dein Deutschlandticket gilt!

Du bist VfB-Stuttgart-Mitglied oder Dauerkarteninhaber? Dann kannst du am 1. Oktober bei einigen StĂ€nden gĂŒnstigere Preise abstauben.

Cannstatter Wasen beginnt Dauer 0:47 min Heute Nachmittag wird Stuttgarts OberbĂŒrgermeister Frank Nopper das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen mit dem traditionellen Fassanstich eröffnen. Bis zum 13. Oktober werden rund vier Millionen Besucher erwartet. Julia Georgii

Rund 300 FahrgeschĂ€fte, ImbissstĂ€nde, Losbuden und Festzelte gibt es in diesem Jahr auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Bei den FahrgeschĂ€ften gibt’s neben Klassikern wie Riesenrad und Achterbahn auch einige Neuerungen: Ein neues Karussell namens Booster, dass sich nicht nur im Kreis, sondern auch seitlich drehen kann, sowie eine Crazy Mouse mit drehbaren Gondeln. Die Bierpreise sind auch in diesem Jahr wieder gestiegen: Im gĂŒnstigsten Fall wird eine Maß 13,30 Euro kosten, im teuersten 14,70 Euro. Auf dem 177. Cannstatter Volksfest wird es neun Festzelte geben. Die Veranstalter legen in diesem Jahr besonders Wert auf Sicherheit. Laut Polizei Stuttgart werden die EinsatzkrĂ€fte noch prĂ€senter sein. Außerdem wird es wie im vergangenen Jahr die sogenannte Wasenboje geben. Dort können vor allem Frauen und MĂ€dchen Hilfe suchen - vom Handy aufladen ĂŒber Schutz vor Straftaten bis hin zum Heimfahrtaxi.

Cannstatter Wasen in Stuttgart: Alle Infos fĂŒr dich

Wann ist der Wasen? Der Wasen beginnt am 27. September um 15 Uhr und endet am 13. Oktober. Von Sonntag bis Donnerstag geht's bis 23 Uhr. Freitag und Samstag ist um 24 Uhr Schluss.

Am besten mit den Öffis. Ausstieg ist die Haltestelle "Cannstatter Wasen".

Es gibt zwei neue FahrgeschĂ€fte. Zum einen die Achterbahn "Crazy Maus", zum anderen den "Booster". Das ist eine drehende Platte, die sich wĂ€hrend der Fahrt immer höher und steiler aufstellt.

Wer ein Bier will, muss im Göckelesmaier-Festzelt 13,30 Euro bezahlen. Bei Klauss & Klauss sind es 14,70 Euro.

Sicherheit auf dem Wasen: Insgesamt 2.400 Polizisten im Einsatz

Welche Hilfsangebote gibt es? Auch in diesem Jahr ist die "Wasenboje" wieder am Start. Alle, die Hilfe suchen, können sie hier bekommen. Der grĂŒn-blaue Container ist zum Beispiel eine Anlaufstelle, wenn es um BelĂ€stigungen oder Missbrauch geht. Auch bei Angst vor dem Heimweg kannst du dort vorbeischauen.

Nach dem Messerangriff in Solingen hat die Polizei ihr Sicherheitskonzept fĂŒr die Wasen noch mal gecheckt. Die Polizei will prĂ€senter sein. Es werden auch Cops mit Maschinenpistolen auf dem Festplatz unterwegs sein.

