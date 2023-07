17-Jähriger erstochen: Was ist in Weingarten passiert?

Der Jugendliche ist in der Nacht auf Samstag mit einem Messer getötet worden. Ein 20-Jähriger wurde festgenommen.

Zu der Tat soll es gegen 3 Uhr auf einem Feldweg bei Weingarten gekommen sein. Der 17-Jährige war dort gemeinsam mit einer Gruppe auf dem Weg nach Hause, als er auf den 20-jährigen Tatverdächtigen traf. Laut Polizei hat er den Jugendlichen dann mit einem Messer angegriffen. Ein Notarzt konnte dem 17-Jährigen nicht mehr helfen - er starb noch am Tatort.

Messerattacke in Weingarten: Polizei will noch nichts sagen

Ob es zu einem Streit gekommen ist oder was genau in der Nacht passiert ist, will die Polizei noch nicht sagen. Ebenfalls ist noch unklar, ob sich Täter und Opfer kannten. Die Polizei schweigt, weil sie aktuell noch ermittelt. Der 20-Jährige wurde festgenommen und wird jetzt dem Haftrichter vorgeführt.

Auch eine SWR-Reporterin war vor Ort.