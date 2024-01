Auf dem Münsterplatz in Weingarten wurde ein Mann angeschossen. Jetzt gibt es neue Infos.

Der von der Polizei am Mittwoch angeschossene Mann soll mehrfach vorbestraft sein. Das haben das LKA und die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Donnerstag gesagt. Außerdem wurde mitgeteilt, was am Mittwoch genau in der Altstadt passiert sein soll:

Ein 26-jähriger Mann soll eine 17-jährige Bekannte bedroht haben.

Der Mann war wohl betrunken und soll schließlich ein Messer ausgepackt haben.

Das Messer habe er gegen die 17-Jährige und zwei Polizisten gerichtet.

Die Beamten sollen den Mann aufgefordert haben, das Messer wegzulegen. Das habe er nicht getan, stattdessen sei er auf die Polizisten zugegangen. Ein Polizist habe dann einen Warnschuss abgegeben.

Der Mann soll weiter auf die Beamten zugegangen sein. Daraufhin wurden von der Polizei zwei Schüsse abgegeben. Einer hat den Arm des Mannes getroffen, der andere die Scheibe eines Cafés, in dem keine Menschen saßen.

Mann wurde festgenommen

Der 26-Jährige wurde durch den Schuss nicht lebensgefährlich verletzt. Er musste im Krankenhaus operiert werden und wurde am Donnerstag vorläufig festgenommen. Das LKA und die Staatsanwaltschaft ermitteln weiter. Das sei ganz normal, wenn geschossen wurde.

Wann darf die Polizei in BW schießen? Polizistinnen und Polizisten dürfen in Baden-Württemberg ihre Dienstwaffe nur als äußerstes Mittel einsetzen - besonders wenn sie einen tödlichen Schuss abgeben. Da Polizeigesetze Ländersache sind, haben die einzelnen Bundesländer in Deutschland verschiedene Formulierungen. Für BW steht im Polizeigesetz in § 68 Absatz 2: "Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist."

