Nach Rettung: Weißes Tigerbaby findet neues Zuhause in RLP 🐯

Charlota, wie der kleine Tiger heißt, wurde in Tschechien gerettet. Jetzt wohnt sie in einer Wildtierstation in RLP.

Bereits am Mittwoch kam Tigerbaby Charlota in Maßweiler bei Kaiserslautern an. Dort wurde sie zuerst in ein Innengehege der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" gebracht. Jetzt darf das schätzungsweise ein Jahr alte Tigerweibchen in ein artgerechtes Außengehege von über 850 Quadratmetern umziehen.

Warum kommt das weiße Tigerbaby nach Rheinland-Pfalz?

Schon im Jahr 2022 hatten die tschechischen Behörden Charlota beschlagnahmt, weil eine Privatperson sie illegal bei sich zuhause gehalten hatte. Darauf aufmerksam wurden die Ermittler durch Videos im Internet. Zuerst brachte man sie in einem Zoo in Tschechien unter. In Maßweiler hat das Tigerbaby ein neues Zuhause gefunden.

Was macht weiße Tiger so besonders?

In freier Wildbahn gibt es kaum noch weiße Tiger. Darum werden sie oft von Menschen gezüchtet - obwohl sie meistens miteinander verwandt sind. Das wiederum führt zu gesundheitlichen Problemen bei den Raubkatzen. Weil weiße Tiger - und übrigens auch Löwen - so selten sind, ziehen sie mehr Besucher an und können für mehr Geld verkauft werden. Manche Privatleute sehen sie auch als Statussymbol - was zu Fällen wie Charlotas führen kann.

Btw: Eine eigene Unterart von normal gefärbten Tigern und Löwen sind die weißen Raubkatzen nicht.

