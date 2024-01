Weltuntergang: So kurz sind wir vor dem Abgrund 💀​

Wissenschaftler bewerten jedes Jahr mit der Weltuntergangsuhr, wie knapp wir vor einer Katastrophe sind.

90 Sekunden vor Mitternacht. So schätzen Wissenschaftler des "Bulletin of the Atomic Scientists" symbolisch die Zeit ein, die wir noch vor einem Untergang der Erde haben. Rachel Bronson ist die Präsidentin des "Bulletin of the Atomic Scientists". Sie sagt zur Weltuntergangsuhr: Wir sind so kurz vor einer globalen Katastrophe, wie noch nie zuvor.

"Doomsday Clock" steht 90 Sekunden vor Weltuntergang Dauer 1:32 min "Doomsday Clock" steht 90 Sekunden vor Weltuntergang

Kurz vor dem Untergang: Das sind die Faktoren

Rachel Bronson zählt die Gründe für das Ergebnis der Wissenschaftler auf:

Krieg in der Ukraine bedeutet ständige Gefahr einer nuklearen Eskalation

Krieg in Gaza

2023 war das heißeste Jahr ever

Massive Überschwemmungen, Brände und andere Klimakatastrophen

Keine konsequenten Schritte gegen den Klimawandel

Die Weltuntergangsuhr gibt es seit 1947. Im Jahr 2020 stand sie noch auf 100 Sekunden vor Mitternacht. 2023 waren es nur noch 90 Sekunden - wie dieses Jahr. Mehr dazu erfährst du hier: