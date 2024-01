Immer mehr Proteste gegen Netanjahu

In der Nacht haben Demonstrierende vor dem Haus des israelischen Präsidenten gecampt. Auch eine Anhörung wurde gestürmt.

Das Ziel der Camper: Sie wollten den israelischen Präsidenten Benjamin Netanjahu dazu bewegen, einem Abkommen für einen Waffenstillstand mit der Terrororganisation Hamas zuzustimmen.

Geiselangehörige setzen Netanjahu unter Druck

Geiselfamilien stürmen Anhörung in Israel

Außerdem haben etwa 20 Familienangehörige von Geiseln am Montag einen Sitzungsraum im israelischen Parlament gestürmt. Warum? Sie verlangten mehr Anstrengungen, um ihre Verwandten aus der Gewalt der Hamas zu befreien.

Noch immer sind mehr als 130 Geiseln aus Israel in der Gewalt der militant-islamistischen Hamas in Gaza. Dort greift die israelische Armee stärker Hamasstellungen an.

