Dieser Youtuber löst ungeklärten Vermisstenfall😱

Mit seinem YouTube-Kanal "Echo Divers" macht er sich auf die Suche - und findet eine zehn Jahre verschollene Leiche.

James Hinkle ist Taucher, Drohnenpilot und Hobbydetektiv. Auf seinem YouTube-Kanal versucht er ungeklärte Fälle zu lösen. Dieses Mal: Das Schicksal von Donald Erwin - ein Navy-Veteran, der am 29. Dezember 2013 auf dem Weg zum Zigarettenkaufen verschwunden war.

Zehn Jahre blieb Donnie vermisst - so löste James den Fall

Die Polizei war ratlos, doch James verbrachte ein Jahr mit Sucharbeiten und fand Donnies Auto in einem Teich im Bundesstaat Missouri. James kam auf die Idee, den Weg von Donnies Haus zu dem Laden, in dem er für gewöhnlich Zigaretten kaufte, abzufahren. Dort ließ er am Straßenrand eine Drohne fliegen und fand einen Autoreifen. Er fuhr mit Suchgeräten über den Teich und wurde fündig.

Die Polizei zog den mit Algen bewachsenen Hyundai samt menschlichen Überresten aus dem Teich. Ein Gerichtsmediziner müsse aber noch bestätigen, dass es sich dabei um Donnies Leiche handelt:

