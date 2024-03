Studie: Immer mehr Menschen sind stark übergewichtig

Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit haben starkes Übergewicht. Das zeigt eine Studie der Fachzeitschrift "Lancet".

Laut der Studie wurde die Marke von einer Milliarde bereits 2022 überschritten. Darunter waren fast 160 Millionen Kinder und Jugendliche, schreiben die Autoren. Demnach sind weiterhin weltweit hunderte Millionen Menschen von Mangel- und Unterernährung betroffen - vor allem in Ländern in Südostasien und in Afrika südlich der Sahara.

Starkes Übergewicht: Wie viele sind in Deutschland betroffen?

In Deutschland waren 2022 19 Prozent betroffen, was Platz 137 in der Länderliste entsprach.

Bei Männern lag der Anteil in Deutschland bei 23 Prozent (Platz 80).

Unter den Mädchen und Frauen bis 19 Jahren waren es sieben Prozent (Platz 119), bei Jungen und jungen Männern 10 Prozent (Platz 111).

Was genau ist Adipositas und was kann helfen?

Starkes Übergewicht wird Adipositas genannt. Es kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und einige Krebsformen auslösen. Wenn du betroffen bist, helfen demnach eine Ernährungsumstellung, Sport und generell Bewegung.

So wird starkes Übergewicht bei Kindern behandelt:

