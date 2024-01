Die Lieblingsserie deiner Kindheit ist bald zurück!

Im Waverly Place wird bald wieder gezaubert. Sind Selena Gomez und David Henrie wieder als Geschwister am Start?

Eine der größten Disney-Serien deiner Kindheit kommt wieder zurück: "Die Zauberer vom Waverly Place". Das Branchenmagazin "Deadline" will erfahren haben, dass Disney ein Sequel für "Die Zauberer vom Waverly Place" in Auftrag gegeben hat. Leitende Produzenten sollen Selena Gomez und David Henrie sein. Sie spielten in der Serie die Geschwister Alex und Justin Russo. Beide tauchen auch in der ersten Folge der Fortsetzung auf.

Fortsetzung für "Zauberer vom Waverly Place": Das ist der Plot

Die erste Folge des Sequels soll dem erwachsenen Justin Russo folgen. Er hat seine Zauberkräfte verloren und lebt ein normales Leben mit seiner Frau und den zwei Kindern. Auf einmal steht eine junge, starke Zauberin vor Justin - und möchte von ihm trainiert werden. Justin muss sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen, um die Zukunft der Zauberwelt zu retten.

"Zauberer vom Waverly Place" lief fast im selben Zeitraum wie "Hannah Montana" - die beiden Stars sind immer noch sehr erfolgreich: