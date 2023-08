DIESE zwei Disney-Stars releasen Songs am selben Tag

Selena Gomez und Miley Cyrus haben beide früher in Disney-Serien mitgespielt. Inzwischen machen sie Musik.

Am Freitag haben beide einen Song releast. Sie haben die Lieder letzte Woche Donnerstag relativ gleichzeitig angekündigt und die Fans sind ausgeflippt. Unter Mileys Post hat ein Fan zum Beispiel geschrieben:

Miley und Selena kommen am gleichen Tag zurück? BIN NICHT BEREIT

Auch die Sängerinnen unterstützen sich gegenseitig in den Kommentaren. Das hat Selena Gomez unter Miley Cyrus Post geschrieben:

@mileycyrus haben beide eine SINGLE SOON und wir veröffentlichen sie am selben Tag. Wir sind schon Freundinnen seit wir USED TO BE YOUNG. Ich freue mich auf den 25. August!

Selena Gomez - "Single Soon":

Selena Gomez hat seit fast einem Jahr keine Musik mehr releast. Jetzt ist sie mit ihrem neuen Song "Single Soon" zurück. Außerdem hat sie ihr neues Album "SG3" auf Insta angekündigt. "Da ich mit SG3 noch nicht ganz fertig bin, wollte ich einen lustigen kleinen Song herausbringen, den ich vor einer Weile geschrieben habe und der perfekt für das Ende des Sommers ist", schreibt sie dazu.

Miley Cyrus - "Used To Be Young":

Bei Miley Cyrus ist der letzte Release nicht so lange her. Im März hat sie ihr aktuelles Album "Endless Summer Vacation" rausgebracht. Darauf war schon der Song "Used To Be Young", den sie jetzt noch mal extra als Single rausgehauen hat. In dem Song geht's um das Erwachsenwerden im Scheinwerferlicht. Das Verrückte: Genau am selben Tag vor zehn Jahren ist ihr Song "Wrecking Ball" erschienen - am 25. August 2013.

Doch mit den neuen Songs wird Miley Cyrus erstmal nicht auf Tour gehen: