"Kevin allein im Zug"?! Vergessener Zehnjähriger wieder mit Familie vereint

Eine Familie hat beim Umsteigen mit fünf Kindern eins im Zug vergessen. Ein aufmerksamer Zugbegleiter hat reagiert.

Passiert ist das Ganze am Samstag im Eurocity von Dänemark nach Hamburg. In Flensburg hat der Zugbegleiter der Familie gesagt, dass sie mit ihrem Ticket nicht im Eurocity weiterfahren dürfe, sondern in den Regionalexpress umsteigen müssen. In der Eile hat die Mutter mit fünf Kindern beim Umstieg ihren zehnjährigen Sohn im falschen Zug vergessen!

Außerplanmäßiger Halt für Wiedervereinigung mit der Familie

Der Junge hat wohl nicht bemerkt, dass seine ganze Familie ausgestiegen ist, denn er blieb sitzen. Das bemerkte der Zugbegleiter sofort. Er hat daraufhin die Bundespolizei angerufen. Die haben den Eurocity dazu gebracht, außerplanmäßig in Neumünster zu halten. Parallel suchten sie die Familie des Jungen. Es hat alles geklappt - die Familie wurde wiedervereint. Ein Happy End laut der Bundespolizei:

Der Zehnjährige war überglücklich, als er seine Mutter sah.

