An Grenze: Zoll stoppt Auto mit knapp 190.000 Schmuggelzigaretten!

Der Autofahrer hatte seine Karre mit 950 Stangen Zigaretten beladen. Sogar ein Nagelband kam zum Einsatz.

Gestoppt hatte der Zoll das Auto an der polnischen Grenze. Der komplette Innenraum des Wagens war voller Zigaretten. Auch im Fußraum auf der Beifahrerseite stapelten sich die Stangen. Bilder davon kannst du hier checken:

Einer Streife von @bpol_pir & #HZAdresden fiel ein schwer beladener PKW im Landkreis #Görlitz auf. Fahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Erst ein Nagelgurt stoppte ihn. 189.000 #Schmuggelzigaretten wurden sichergestellt. Der Steuerschaden beträgt 40.000 €. 1/2 pic.twitter.com/Qx0NAOHCtG

Zoll stoppt Auto mit Zigaretten: Davor Verfolgungsjagd

Zoll und Polizei war das Auto in den frühen Morgenstunden aufgefallen. Auf Haltesignale reagierte der Fahrer nicht und gab Gas! Durch riskante Manöver entzog er sich mehrfach der Kontrolle. Am Ende setzte die Polizei ein Nagelband ein und brachte das Auto zum Stehen. Der Fahrer flüchtete aber in einen angrenzenden Wald und wurde bisher nicht gefunden.

BTW: Die 190.000 Zigaretten waren alle nicht versteuert. Der Steuerschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

