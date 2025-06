100 - Eure Fragen an True-Crime-Fachleute

Was haben der langjährige Kriminalpolizist Roland Morzik, Rechtsmedizinerin Dr. Melanie Hohner, Anwältin und Justiz-Expertin Elena sowie Bernhard Christian Erfort vom Polizeipräsidium Westpfalz gemeinsam? Sie waren Teil von einhundert Folgen des '5 Minuten vor dem Tod'-Podcasts und beantworten heute in der hundertsten Folge eure Fragen. Vielen Dank, dass es jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch Hörerinnen und Hörern gibt! Ihr seid der Grund, warum wir hier sind!

Zeitstempel:

(00:00) Eure Fragen an die Fachleute

(59:27) Elena stellt eure Fragen Luisa und Joost

(1:13:41) Info zur Aufzeichnung dieser Folge

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.